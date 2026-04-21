Con el objetivo de transformar la estancia de niñas y niños que reciben tratamiento oncológico en momentos de sano esparcimiento, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, reitera la invitación a la sociedad civil, empresas y sector público a sumarse a la colecta de juegos de mesa en el marco de las celebraciones por el Día del Niño y la Niña.

Bajo el lema “Regala momentos de alegría”, la institución busca recolectar artículos que fomenten la convivencia y el aprendizaje, permitiendo que los pacientes y sus familias cuenten con herramientas recreativas durante su proceso de recuperación.

Al respecto, la Presidenta del Patronato de AMANC Michoacán, María de Lourdes Salinas Garduño, destacó la importancia de la solidaridad ciudadana en estas fechas.

“Un juego de mesa no es solo un objeto; es una oportunidad para que ellos rían, se distraigan y vivan su infancia a pesar de las adversidades. Invitamos a todos los michoacanos a que se acerquen al Centro AMANC y nos ayuden a cumplir esta meta; cada donativo cuenta para crear sonrisas que perduran.”

Detalles de la colecta:

¿Qué donar?: Juegos de mesa (nuevos).

Fecha límite: Martes 28 de abril de 2026.

Centro de acopio: Instalaciones del Centro AMANC, ubicadas en Sor Juana Inés de la Cruz #130, Col. Centro, Morelia, Michoacán.

De esta forma AMANC Michoacán recordó que la suma de voluntades es el motor principal para brindar un acompañamiento integral a la infancia michoacana.