Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- El próximo 8 de enero dará inicio la sexta temporada del podcast IdentidArtes, un espacio de divulgación cultural impulsado por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), a través del Centro de Investigación y Documentación de las Artes (CDIA), que acompañará al público durante el primer semestre de 2026 con contenidos especializados sobre arte, cultura y saberes que dan identidad al estado.

En esta nueva temporada, IdentidArtes ofrecerá 12 episodios que se transmitirán de enero a junio, con una duración máxima de 15 minutos por emisión. El objetivo del podcast es generar análisis y relecturas que pongan en valor la labor de creadoras y creadores, así como los bienes culturales y el quehacer artístico de Michoacán, fortaleciendo el acceso al conocimiento desde una perspectiva cercana y reflexiva.

La audiencia podrá escuchar a especialistas abordar temáticas como el café en la cultura mexicana, la música, el arte de la plumería, los libros antiguos, los espacios de lectura para la niñez y otras expresiones culturales que forman parte del patrimonio material e inmaterial del estado. Los episodios se transmitirán todos los jueves a las 11:00 horas a través de YouTube y Spotify de la Secum, así como en la página de Facebook del CDIA.

La programación inicia en enero con los episodios “Investigación sobre la música”, a cargo de Jesús Gutiérrez Guzmán, el día 8; y “Entre música y músicos”, con Mónica Ruiz Moreno, el 22. Para el 12 de febrero se presentará “El café en la cultura mexicana. Cultura Alimentaria”, y el día 26, “El arquetipo de la mujer en el devenir”, con Cintya Berenice Vargas Toledo.

En marzo se abordarán temas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el día 8; y el “Performance del rebozo”, con Valeria Vega Solórzano, el 19. En abril, “IdentidArtes” dedicará sus emisiones a los libros antiguos de la Biblioteca Pública, el día 23, y a los espacios de lectura dedicados a la niñez.

Durante mayo se presentarán “Soles de Panicua”, con Joel Cornelio Rendón, para el día 21; y “Para todo mal, mezcal michoacano”. Finalmente, en junio se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ el día 5, y se cerrará la temporada con el episodio dedicado al arte de la plumería, con Martha López, el día 12.