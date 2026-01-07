Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- Tras puntualizar que durante la presente administración estatal se han invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que, con la reforma constitucional propuesta al Congreso del Estado, Michoacán ya no será rehén de la deuda pública del pasado.

Explicó que la iniciativa “No Más Deuda en Michoacán” presentada ante el Legislativo local el pasado 18 de diciembre, propone no endeudar al estado más allá de los periodos de gobierno para los que la población los eligió.

El mandatario resaltó que desde el inicio de este gobierno en 2021, no se ha contratado deuda pública, esto como resultado de un manejo financiero responsable, transparente y ordenado.

Ramírez Bedolla resaltó que es posible desarrollar obras de gran impacto para beneficio directo de las y los michoacanos sin contratar deuda, muestra de ello son los teleféricos de Morelia y Uruapan, la construcción de pasos superiores vehiculares, distribuidores viales y la rehabilitación de la red carretera.

Recordó que de aprobarse esta iniciativa, se dará continuidad al esquema de estabilidad financiera de la entidad, evitando comprometer el futuro de la población.