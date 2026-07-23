Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2026.- Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los productores y prevenir riesgos de inundación en la Región Ciénega, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) modernizará la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego 024, anunció su delegado estatal, Luis Roberto Arias Reyes.

Tras una reunión con productores del distrito de riego para evaluar las necesidades del sector, se constató que el equipo de bombeo actual está obsoleto. Esta situación representa un riesgo operativo y genera costos energéticos excesivos e insostenibles para los 4 mil 500 usuarios de riego de la región.

“No podemos permitir que la obsolescencia de esta infraestructura ponga en riesgo la estabilidad de miles de familias que producen en 20 mil hectáreas de riego dentro de los municipios de Pajacuarán, Venustiano Carranza, Vista Hermosa, Briseñas e Ixtlán, donde se cultiva maíz, trigo, cebada, hortalizas, frutillas, agave y caña de azúcar”, señaló Arias Reyes.

La Conagua Michoacán gestionará recursos ante el Gobierno federal destinados a la modernización de la infraestructura hídrica. Esto permitirá conducir el agua de manera eficiente hacia el lago de Chapala durante la temporada de lluvias y, con ello, mitigar el riesgo de inundación en el distrito de riego.

“La modernización es clave para asegurar que el agua cumpla su ciclo sin causar daños. Estamos trabajando para que los recursos lleguen y podamos sustituir esta tecnología por una que sea energéticamente viable y operativamente segura”, finalizó el delegado estatal.