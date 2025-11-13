Morelia, Mich.- 13 de noviembre de 2025. – El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descartó la renuncia o separación del cargo del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien además fue convocado y participó de la reunión con el secretario Omar García Harfuch.

Al cierre de la reunión, celebrada en la 21 Zona Militar, el mandatario estatal aseguró que se acordaron mantener acciones coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como fortalecer a los alcaldes.

“¿La renuncia de quién?, ¿de dónde?, en este momento lo importante son las reuniones como estas-con el secretario Seguridad Pública, Omar García Harfuch-”, declaró el mandatario.

Además, el secretario Oseguera Cortés, aseguró que se siente muy respaldado por la Federación, quien destacó en la reunión el buen manejo de la información de inteligencia y que no hay fugas de información.

“Estamos firmes que nunca, estamos totalmente respaldados por la Federación, se habló muy bien de Michoacán y de las operaciones con la Fiscalía, sin fugas de información”, declaró el funcionario.

El secretario de Seguridad Pública acudió a la reunión con las autoridades federales de este jueves, también va a participar de la presentación del plan Paricutín en Uruapan.

Pero no es la primera vez que participa de las reuniones con García Harfuch y el Gobierno del Estado, el pasado 5 de noviembre fue convocado a acudir a Palacio Nacional junto al fiscal General Carlos Torres Piña y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.