Hidalgo, Michoacán, 24 de julio de 2026.- El Campamento Turístico Rancho Viejo Los Azufres se encuentra listo para recibir a las y los visitantes durante este periodo vacacional de verano, ofreciendo un espacio rodeado de naturaleza, aguas termales y una amplia variedad de servicios para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

La directora general de Fomento Turístico de Michoacán (Foturmich), Edith Berenice Macías Mora, invitó a la ciudadanía a realizar sus reservaciones con anticipación para asegurar su estancia y disfrutar de las diversas experiencias que ofrece este destino turístico, ubicado en la región de Los Azufres.

El centro turístico cuenta con cabañas completamente equipadas, área de campamento, albercas de aguas termales, chapoteaderos, jacuzzi, vapor, restaurante, minisúper, juegos infantiles, canchas deportivas, tirolesa y senderos naturales, además de amplias áreas verdes que brindan un entorno ideal para el descanso y la convivencia.

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre disponibilidad y tarifas, así como realizar su reservación a través de WhatsApp al 786 128 7405, o bien comunicarse al teléfono 443 324 2944, para asegurar su lugar durante esta temporada de alta demanda.