La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, informó que este día el Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen clave para fortalecer el combate al feminicidio en el país.

Durante la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, se avaló la reforma al artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de ampliar las facultades del Congreso de la Unión en esta materia.

Celeste Ascencio destacó que esta reforma permitirá contar con mejores herramientas legales para prevenir, atender y sancionar una de las violencias más graves que enfrentan las mujeres en México.

“Esto no es solo un tema legislativo, es una prioridad real. Es parte del compromiso de la Presidenta y del proyecto de la Cuarta Transformación: poner en el centro la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres”, señaló.

La legisladora subrayó que estas decisiones tienen impacto directo en la vida de las mujeres, también en estados como Michoacán, donde es fundamental fortalecer las acciones para garantizar una vida libre de violencia.

Finalmente, Celeste Ascencio reiteró que desde el Senado continuará impulsando reformas que respondan a la realidad del país y que contribuyan a cerrar brechas de desigualdad.

Como Humanista Michoacana, afirmó que la justicia también pasa por garantizar la seguridad y la dignidad de todas las mujeres.