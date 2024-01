Entretenimiento | Christian Oliver y sus dos hijas pierden la vida tras accidente aéreo

Christian Oliver, actor y modelo nacido en Alemania con ciudadanía estadounidense, perdió la vida en un accidente de avioneta el día de ayer en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

El actor cuyo verdadero nombre es Chistian Klepster tuvo una carrera por 15 años en distintas películas de Hollywood como por ejemplo “Indiana Jones and the Dial of Destinity”.

Christian viajaba a borde la nave junto a sus hijas Madita Klepster y Annik Klepster de 10 y 12 años respectivamente, el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla Santa Lucía, donde perdieron la vida.

La aeronave salió a las 12:00 horas desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las Granadinas, pero minutos después se precipitó a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente y las causas del accidente aún se desconocen, aunque la policía ya los investiga.