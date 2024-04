Seguimiento | La mujer que fue víctima del influencer Fofo Márquez habla al respecto

La tarde de este sábado la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que Rodolfo “N”; mejor conocido como Fofo Márquez, se quedará en prisión preventiva por el delito de tentativa de feminicidio, esto luego de que el pasado 22 de febrero golpeara a una mujer en el estacionamiento de la alcaldía de Naucalpan.

La víctima de este atentado ofreció sus primeras declaraciones públicas en donde afirma que Fofo la golpeaba como si le tuviese un odio, hay que recordar que este percance se dio porque la mujer al momento de estacionarse golpeo sin querer el auto del influencer, por lo que se bajó de la unidad para acercarse con la mujer que se encontraba en el auto dañado. “Ella en todo momento nunca me contestó, ella veía para otro lado, yo pensé que era por el enojo y fui a mi automóvil a sacar la documentación”.

Fue en ese momento donde el influencer pensando que se iría empezó a atacar a la mujer, Allí siguieron los golpes con patadas y puños. “De esto tardé 25 días para recuperarme, se me inflamó el cuerpo, no podía caminar por la misma inflamación en la costilla, no podía sostener las piernas”.

🚨 Edith mujer golpeada por Fofo Márquez, en el municipio de Naucalpan, señala que "si no hubiera llegado la señora, que llego a auxiliarme, si no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes.… pic.twitter.com/Gbl6iWWqnI — El Universal (@El_Universal_Mx) April 6, 2024

El influencer enfrenta cargos por lesiones agravadas en razón de género debido al tipo de lesiones que presenta la presunta víctima. Por lo que su sentencia podría ser de seis meses a dos años de prisión y de 40 a 100 días multa por cicatriz notable; Cuando las lesiones produzcan debilitamiento, disminución o perturbación de las funciones, órganos o miembros, se aplicarán de uno a cuatro años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días multa; Cuando las lesiones imposibiliten a la víctima de trabajar, se aplicarán de dos a seis años de prisión y de noventa a doscientos días multa.

