La jornada se vivió como un espacio de encuentro y cercanía, donde niñas y niños fueron los y las protagonistas. La senadora estuvo acompañada por Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán; Alfa Méndez, secretaria general de Organización de Morena; Mariana Orozco, regidora de Morena; así como por la asociación ALMA, quienes sumaron voluntades para hacer posible este momento.

Celeste Ascencio destacó que estos encuentros fortalecen el tejido comunitario y reflejan una forma distinta de hacer política: cercana, sensible y profundamente arraigada al territorio.

“Caminar el territorio, convivir y compartir con las familias es parte esencial de nuestra responsabilidad como representantes populares. Aquí es donde la política se vuelve humana y transformadora de realidades”, expresó.

La senadora reafirmó su compromiso de seguir trabajando desde el territorio, escuchando a la gente y construyendo verdadera comunidad, convencida de que el bienestar compartido se construye de la mano del pueblo michoacano.

Como humanista michoacana reconoció la importancia de la reconstrucción del tejido social y ser cada uno y una constructores de Paz.