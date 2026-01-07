Huetamo, Mich.-Miércoles 07 de enero de 2026.- Un vehículo de alquiler y una motocicleta protagonizaron un aparatoso accidente en la intersección de la calle Fray Juan de Zumárraga y el Libramiento de Huétamo, hecho que dejó tres lesionados, dos adultos y un niño, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance ocurrió durante la noche del martes en la citada dirección. Los afectados viajaban a bordo de la moto involucrada; se trata de un hombre de 29 años de edad, una joven de 19 y el menor de 4 años, éste último sufrió traumatismo craneoencefálico severo.

Debido a la gravedad sus heridas, el niño fue trasladado la mañana de este miércoles al Hospital Infantil de Morelia para recibir atención médica especializada. Agentes de Tránsito se encargaron de realizar el peritaje respectivo con el objetivo de deslindar responsabilidades. La identidad de los pacientes no fue revelada por las fuentes.