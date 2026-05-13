Múgica, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- En seguimiento a un procedimiento administrativo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró un banco de materiales pétreos en el municipio de Múgica, debido al incumplimiento de las medidas correctivas para su regularización ambiental solicitadas por esta autoridad.

Anteriormente, se solicitó a los responsables presentar un Estudio de Daño Ambiental (EDA), así como tramitar la licencia de aprovechamiento y la autorización en materia de impacto ambiental. Debido a que se hizo caso omiso a las solicitudes realizadas por la autoridad, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental de la Proam ordenó la clausura de las actividades del sitio hasta que se cumpla con las medidas regulatorias.

Asimismo, la Proam llevó a cabo una visita de inspección al basurero municipal para revisar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003. Durante la inspección se verificaron medidas como la existencia de una geomembrana, así como un sistema para el flujo de líquidos contaminantes y la separación de residuos, entre otros puntos que ordena la norma oficial para el correcto funcionamiento de estos recintos.

La información recabada se asentó en un acta para su posterior revisión, en la que se determinará si hay omisiones que puedan derivar en sanciones por parte de esta autoridad.