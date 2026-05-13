Morelia, Michoacán, a 13 de mayo de 2026.- La diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, expresaron su satisfacción y reconocimiento a la determinación tomada por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura, mediante la cual se aprobó otorgar la Condecoración “Medalla Michoacán al Mérito Docente”, edición 2026, al Proyecto CENDI Michoacán, por su destacada contribución al desarrollo educativo y social de la entidad.

El coordinador parlamentario del PT, el diputado Reyes Galindo Pedraza, señaló que esta decisión representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo de maestras, maestros, personal multidisciplinario, madres y padres de familia que durante años han consolidado un modelo educativo enfocado en el bienestar integral de la niñez michoacana.

“Nos congratulamos profundamente de que el Congreso del Estado haya reconocido la labor de los CENDI Michoacán, un proyecto que durante más de dos décadas ha trabajado con sensibilidad social, compromiso educativo y profundo amor por nuestras niñas y niños”, expresó el legislador petista.

Asimismo, destacó que el dictamen elaborado por la Comisión de Educación reconoce la importancia social y educativa de este modelo, que actualmente atiende a más de dos mil familias cada año mediante once centros educativos ubicados en distintos municipios del estado, brindando atención integral con enfoque humano, inclusivo y de respeto a los derechos de la infancia.

“Los CENDI no solamente forman académicamente, también acompañan el desarrollo emocional, nutricional y social de las y los menores. Por ello, este reconocimiento honra una visión educativa que pone en el centro a las familias y a quienes más necesitan oportunidades para salir adelante”, añadió Reyes Galindo Pedraza.

Finalmente, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, Diana Mariel Espinoza Mercado, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Vicente Gómez Núñez y Baltazar Gaona García, reconocieron el trabajo realizado por la Comisión de Educación del Congreso del Estado para llevar a cabo un proceso transparente y responsable en la selección del recipiendario, al tiempo que reiteraron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas y proyectos educativos que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez y juventudes de Michoacán.