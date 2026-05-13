Zitácuaro, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló de manera formal los 127 Centros Libre que se encuentran distribuidos en los 113 municipios del estado y comunidades con autogobierno para prevenir y atender de manera integral la violencia contra las mujeres.

Desde el municipio de Zitácuaro, el mandatario refrendó el compromiso de su gobierno con las mujeres, en todos los ámbitos, e informó que a través de estos espacios se beneficiará a más de 60 mil michoacanas con servicios integrales de trabajo social, psicología, de asesoría jurídica, de fomento a la labor comunitaria, entre otros.

“Encontrarán una asesora de emprendimientos económicos porque la libertad de las mujeres tiene que ver también con la libre decisión de impulsar un negocio para obtener su emancipación económica. Hay asesoría sobre derechos sexuales porque tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. En Michoacán ya lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes”, dijo.

Ramírez Bedolla recordó que Michoacán es primer lugar nacional en el combate a la impunidad en materia de feminicidio, ya que más del 80 por ciento de los delitos se resuelven de manera positiva. “Estoy seguro que pronto llegaremos al 100 por ciento”, confió el mandatario.

En tanto, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, explicó que los Centros Libre son espacios seguros donde las mujeres encontrarán herramientas como acompañamiento, orientación y capacitación para transformar su realidad. “Se trata de volver a levantarnos y de creer en nosotras mismas”, destacó.

“Aquí las mujeres podrán construir redes, acompañarse y descubrir que no están solas. Queremos que sientan que su vida importa, que sus derechos importan y que merecen vivir con dignidad, libertad y paz porque cuando una mujer accede a sus derechos transforma su vida, pero cuando miles lo hacen se transforma todo un estado”, remarcó.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; la legisladora local, Emma Rivera Camacho; el diputado local, Octavio Ocampo Córdova; la magistrada Araceli Palomares Miranda, en representación del Poder Judicial; la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero; el edil de Benito Juárez; Ismael Arriaga Ortiz; el presidente del concejo con autogobierno indígena de San Cristóbal, Ubaldo García Ángeles; entre otras autoridades estatales y municipales, y mujeres usuarias de Centros Libre.