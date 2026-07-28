Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) invita a las y los usuarios a aprovechar los últimos días del programa “Julio Actualizado”, una estrategia que permite regularizar y actualizar los expedientes físicos y digitales de los contratos del servicio de agua potable, brindando mayor certeza administrativa y jurídica sobre la titularidad de cada cuenta.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reiteró el llamado a la ciudadanía para no dejar pasar esta oportunidad, ya que el programa concluye en los próximos días y representa una alternativa para mantener la documentación de los contratos al día, facilitar futuros trámites y brindar mayor seguridad a las familias sobre la propiedad de su servicio.

La campaña está dirigida a usuarios cuyos contratos permanezcan a nombre de personas fallecidas, antiguos propietarios o presenten documentación incompleta o desactualizada. Al realizar la actualización correspondiente, también podrán solicitar el cambio de titular cuando así proceda.

Como incentivo, las y los usuarios que actualicen su expediente y cuenten con adeudos podrán acceder a un 80 por ciento de descuento en recargos y multas, beneficio que no aplica sobre el consumo principal, derechos, servicios ni adeudos base. Asimismo, en los casos que correspondan, podrán solicitar un convenio de pago sujeto a la autorización del organismo.

Para participar, las y los interesados deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del inmueble, identificación oficial, recibo predial, constancia de número oficial y recibo de agua o número de contrato.

El Ooapas exhorta a la ciudadanía a no esperar hasta el último momento y acudir a las oficinas del Organismo para aprovechar este beneficio antes de que concluya el programa, evitando contratiempos y manteniendo en regla la documentación de sus contratos.