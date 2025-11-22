Zamora, Mich. 22 de noviembre de 2025.- Delincuentes armados irrumpieron en un domicilio del Infonavit La Pradera, en esta ciudad de Zamora y mataron a uno de sus moradores, para enseguida darse a la fuga con rumbo incierto.

De acuerdo con la información recabada en la cobertura noticiosa se pudo conocer que, este sábado, el ofendido identificado como Jonathan L., de 30 años de edad, mejor conocido “El Hebreo”, se encontraba al interior de su vivienda en el andador Querétaro, donde los criminales los privaron de la vida con al menos 3 disparos de arma de fuego.

El violento hecho fue reportado al número de emergencias movilizando a oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil, quienes a su llegada confirmaron el deceso del susodicho.

El inmueble fue resguardado por los uniformados para que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizara una minuciosa recolección de indicios y de testimonios. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.

Al término de las actuaciones el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de la región, para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento el municipio de Zamora acumula al menos 9 homicidios durante el presente mes de noviembre y el hallazgo de restos óseos calcinados:

02 de noviembre. Un muerto y dos heridos tras ataque armado en el Centro de Zamora.

03 de noviembre. Automovilista es ultimado a balazos, en Zamora.

05 de noviembre. Adolescente muere en hospital, tras ser atacado a balazos en Zamora.

07 de noviembre. Hombre asesinado en el Fraccionamiento Acanto II de Zamora.

08 de noviembre. Ejecutan a un joven la vía pública cerca del Mercado Hidalgo de Zamora.

13 de noviembre. Joven es ultimado a balazos en la Generalísimo Morelos de Zamora.

14 de noviembre. Localizan restos humanos calcinados en zona rural de Zamora.

15 de noviembre. Matan a taquero mientras llenaba un garrafón de agua, en Zamora.

16 de noviembre. Joven motociclista asesinado a balazos en la Valencia Segunda Sección.

22 de noviembre. Matan a “El Hebreo” en su casa del Infonavit La Pradera, Zamora.okey