Uruapan, Mich.- 4 de octubre del 2025.- En el Blindaje Uruapan, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron un vehículo tipo camioneta, donde localizaron en su interior un arma de fuego, cartuchos, cargadores y 4 kilos de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Al continuar con el reforzamiento de las acciones operativas para el combate a la delincuencia, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicaron en la localidad de Matanguarán, una camioneta Silverado de color blanco; en su interior se encontró un fusil, 160 cartuchos, cinco cargadores y 24 dosis de metanfetamina, así como una bolsa que contenía aproximadamente 4 kilos de la misma droga.

Además, fueron asegurados dos chalecos tácticos con las siglas CJNG. Todo será puesto a disposición de la autoridad competente encargada de llevar a cabo las actuaciones de Ley.

La obtención de este resultado de manera simultánea se suma al aseguramiento de armamento de alto poder y la detención de al menos 6 personas el día de ayer en la localidad de Toreo el Alto y otros puntos de la ciudad. La SSP en coordinación con autoridades federales mantiene un amplio despliegue aéreo y terrestre en la zona a efecto de garantizar el orden y la seguridad.

RED 113