Jacona, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en Jacona se tiene disponible un terreno de mil 955 metros cuadrados para construir uno de los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), autorizados para Michoacán, como parte de la estrategia de creación de un sistema nacional de cuidados impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el estado.

Durante la audiencia pública realizada en este municipio, el mandatario estatal compartió que el predio, propiedad del Gobierno de Michoacán, se encuentra listo para su validación por parte del IMSS, al cumplir con las características geográficas y de demanda del servicio para edificar y operar la guardería en apoyo a las madres trabajadoras.

Comentó que los trabajos de revisión los coordina la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, junto con la directora del Sistema DIF estatal, Sofía Bautista, y el delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van Dick Puga.

El gobernador adelantó que a su vez se han visitado espacios en otros siete municipios para avanzar con la meta de las 16 demarcaciones identificadas por el IMSS como zonas prioritarias, por el número de niñas y niños de hasta cuatro años de edad, que son hijas e hijos de población derechohabiente.

Dichos municipios son: Uruapan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Morelia, Apatzingán, Buenavista, Jacona, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Pátzcuaro, Tocumbo, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.

Por otra parte, Ramírez Bedolla atendió y canalizó a las dependencias del gobierno y delegaciones federales, solicitudes ciudadanas de infraestructura educativa y del agua, así como del campo y salud, entre otros.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres; la diputada federal, Guadalupe Ortega; el diputado local, Iván Vera; el presidente municipal de Jacona, Isidoro Mosqueda Estrada; así como secretarias y secretarios de las diversas instituciones estatales.