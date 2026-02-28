Morelia, Michoacán; 28 de Febrero de 2026.– En representación del Ayuntamiento de Morelia, el secretario, Yankel Benítez Silva, asistió a la ceremonia de bienvenida del Servicio Militar Nacional (SMN), realizada en las instalaciones de la 21a. Zona Militar, donde dio inicio formal el periodo de adiestramiento para remisos y la clase 2007.

Durante el acto oficial, autoridades civiles y militares destacaron la importancia de esta etapa formativa, que fortalece valores como la disciplina, la responsabilidad y el servicio a la nación entre las y los jóvenes morelianos.

La ceremonia fue encabezada por el Coronel Demian Yamil Mayoral Ojeda, Comandante del 12º Batallón de Infantería para Morelia. En el acto oficial también estuvieron presentes el Comandante Isaac Olguín Guerrero, Comisario Regional de la región Morelia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y la Comandante Anabel Rubira Vidrio, Coordinadora General Operativa de Policía Morelia.

Con su presencia, el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, en programas que contribuyen a la formación de ciudadanía y al fortalecimiento institucional.