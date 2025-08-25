Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- La participación ciudadana es fundamental para lograr cambios positivos en el entorno natural, por eso es necesario que las buenas prácticas ambientales sean llevadas a todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, incluida la escuela. Por eso, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), emite algunas recomendaciones para tener un regreso a clases sustentable y evitar la generación desmedida de residuos.

Recuerda que no necesitas comprar nuevamente toda la lista de útiles escolares, lleva los de años anteriores que aún se encuentren en buenas condiciones. Haz una lista que te permita ver qué elementos sí necesitas comprar.

Si a tu hijo o hija ya no le queda el uniforme, acércate con los padres de familia de otro niño o niña a quien crees que si pueda quedarle. En caso de que en el curso anterior te sobraran hojas del cuaderno, utilízalas ahora, ya sea que armes una libreta nueva con ellas o bien, para ensayar trazos, dibujos o tareas en casa y reutiliza los forros de plástico removibles.

Para tu lonche, es mejor consumir frutas y verduras locales y de temporada, son más económicas y así se reducen las emisiones por refrigeración y traslado. Evita el consumo de alimentos ultra procesados o con exceso de empaques de plástico y separa los residuos, en caso de que en la escuela cuenten con contenedores especiales para este propósito.

Es fundamental que desde temprana edad se fomente el cuidado del medio ambiente a través de pequeñas acciones. Además, se debe impulsar que el aprovechamiento escolar sea la prioridad.