Morelia, Michoacán; a 25 de agosto de 2025.- Este domingo, la Ciclovía Vía Recreativa Dominical se llenó de risas, ruedas y una energía contagiosa, donde niñas, niños, jóvenes y adultos se unieron a la Biciescuela y la Patin Escuela, disfrutando en familia de un espacio seguro para moverse y aprender sobre educación vial, construyendo así una ciudad más segura para transitar.

El recorrido tuvo un invitado muy especial: el Pato Peatón, uno de los Guardianes de la Movilidad que promueve la Educación Vial a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), quien acompañó a las y los asistentes en su paseo. De forma divertida, recordó la importancia de respetar a quienes caminan, defendiendo sus derechos y promoviendo el buen uso del espacio público.

Ciclistas y patinadores no sólo practicaron sus habilidades, sino que también se llevaron un valioso mensaje sobre la cultura de la movilidad y el respeto entre quienes comparten el espacio público: peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de transporte público y automovilistas. Además, niñas y niños disfrutaron la convivencia con el Pato Peatón, en un ambiente lleno de risas y abrazos, bajo las alas de este entrañable personaje.

Esta actividad es impulsada por la SEDUM, como parte de sus esfuerzos para fomentar la movilidad activa y crear conciencia sobre la convivencia vial en la ciudad. En futuras ediciones de la Biciescuela, la ciclovía contará con la presencia de otros alegres personajes, como la Cebra Lisa y el Perro Guardián, que enseñarán a respetar todos los medios de transporte y la jerarquía de movilidad.

La Ciclovía Recreativa Dominical es un espacio abierto todos los domingos, para que las familias morelianas disfruten un lugar de encuentro para la movilidad activa, la recreación y la sana convivencia, que hacen de Morelia el mejor lugar para vivir.