En el PRI no hay corcholatas, hay piezas de ajedrez bien talladas: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 25 de junio de 2023. En el PRI no hay corcholatas, hay piezas de ajedrez y de mucha talla, afirmó Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, a propósito de la visita a nuestro estado de la Senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel.

“Es un orgullo para nosotros tener cuadros competitivos como usted, cuando digan que el PRI tiene con qué, aquí está y no una corcholata, está una pieza de ajedrez y de mucha talla, bien tallada como lo es Beatriz Paredes”, dijo Memo Valencia.

El dirigente estatal reiteró que en Michoacán se recibirá a todos los priistas que tengan una aspiración para algún cargo de elección popular y a todos se les tratará por igual.

Refrendó también el compromiso del priismo michoacano para trabajar como los revolucionarios que son, para salvaguardar el futuro de México, su democracia y su institucionalidad.

“Para cuidar los intereses de México se ocupa a los mejores mujeres y hombres, los mejores revolucionarios, aquí habemos revolucionarios modernos, con nuestras armas, que será nuestra credencial de elector y todo el trabajo que podamos dedicarle al futuro proceso electoral haremos lo que la historia nos requiere, estaremos y jugaremos el papel histórico que México necesita, el de salvaguardar las instituciones que, durante muchos años, el PRI como Beatriz Paredes Rangel, construyó”, mencionó.

Durante la reunión sostenida por Paredes Rangel en Michoacán con diputados locales y federales, presidentes municipales emanados de este partido, dirigentes de sectores y organizaciones, así como de la estructura del Comité Directivo Estatal, la secretaria general, Xóchitl Gabriela Ruíz González, coincidió que el PRI tiene perfiles competitivos, tanto de hombres como mujeres, y reconoció que Beatriz Paredes, no sólo es referente para las priistas, sino para todas quienes se dedican al ejercicio político en México.

“Lograste hacer un ejercicio nacional que hoy nos enorgullece no nada más a los priistas, a las mujeres de todo el país y de verdad, dejas y has dejado un gran legado en el priismo y sobre todo a las mujeres que nos dedicamos al ejercicio político porque eres un gran ejemplo a seguir y tienes muchas admiradoras en el estado de Michoacán”, comentó la secretaría general priista.

En tanto, la senadora, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que su experiencia política a lo largo de su carrera le ha dado conocimientos para construir y conocer al país, así como lo necesario para recuperar su grandeza.

“Este momento, que es el momento más difícil para el PRI y más difícil para el país, porque si no tenemos un candidato o una candidata con claridad en la cabeza que obligue que haya una campaña sensata de propuestas y no de insultos, no de ofensas y que no polarice al país, en lugar de que el proceso electoral le sirva a México para salir de este bache el proceso electoral nos va a servir para llenarnos de lodo todos, y México se va a seguir hundiendo”, comentó la senadora.

Paredes Rangel, se dijo agradecida por el cálido recibimiento de los priistas michoacanos a quienes reconoció su lealtad al Partido Revolucionario Institucional.