Anuncia SSM, 4ta. Jornada de vasectomía sin bisturí en el municipio de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 25 de junio del 2023.- Como parte de las acciones realizadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para reforzar los métodos de planificación familiar permanentes y ambulatorios, se llevará a cabo en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan, la cuarta Jornada de Vasectomías sin bisturí

Es así, que el próximo 5 de julio se estarán realizando 20 procedimientos ambulatorios de bajo riesgo de manera gratuita en aquella región, a partir de las 8:00 horas, los cuales serán evaluados por un equipo multidisciplinario, lo que permitirá la acreditación de personal del Centro de Salud de Uruapan, coadyuvando con esto a brindar atención permanente a todos los usuarios que demanden este servicio.

Recordar, que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, recomendable para quienes no desean tener más hijos, o han tomado la decisión de no ser padres, siempre y cuando sean mayores de edad, sin afecciones en su desempeño sexual y sin la preocupación de un embarazo no planeado.

Los interesados deberán acudir a la unidad médica para aperturar su expediente, para lo cual deberán presentar sólo su INE o CURP, trámite gratuito.