Morelia, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- Con la implementación de los programas estatales y federales del Bienestar, 439 mil 600 michoacanos lograron salir de la pobreza al elevar sus ingresos, informó la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Michoacán la pobreza pasó del 54.2 por ciento en 2016 al 34.3 por ciento en 2024, una reducción de 19.9 puntos porcentuales, más de la disminución registrada a nivel nacional en el mismo periodo, que fue de 13.6 por ciento.

En la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha homologado la política nacional de apoyos directos a la población y, para el cierre de 2024 se logró beneficiar a más de 170 mil personas de manera directa e indirecta a través de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), así como mediante acciones, servicios y acompañamientos.

Además, 16 mil 800 personas recibieron 272 mil 280 apoyos económicos a través de los programas insignia del Bienestar: Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer; Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, implementados en conjunto con el Gobierno de México desde 2022. Esto forma parte del incremento general de apoyos directos otorgados a la población por parte del Gobierno estatal, que solo en 2024 benefició de manera directa a 287 mil 242 personas.

“Estos apoyos fortalecen a las familias les garantizan el derecho al bienestar y abren oportunidades para salir adelante. Esto no solo es una cifra, significa más dignidad y mejores condiciones de vida para miles de familias michoacanas”, destacó Serna Hernández.

Agregó que la eficacia de los programas sociales del Bienestar es irrebatible y su implementación a partir del año 2018 a nivel nacional está directamente vinculada con la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan.