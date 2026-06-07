En el marco de su Segundo Informe Legislativo, la senadora Celeste Ascencio anunció que solicitará licencia al Senado de la República para participar en la convocatoria que emitirá Morena en las próximas semanas, con el objetivo de encabezar la siguiente etapa de la transformación en Michoacán.

Ante miles de asistentes provenientes de todas las regiones del estado, Celeste Ascencio presentó una visión de futuro sustentada en el humanismo mexicano, la construcción de paz, la inclusión social, el desarrollo económico con justicia y la unidad de las distintas expresiones que conforman la vida pública de Michoacán.

#PREVIO ➡️ Así llegan simpatizantes y militantes morenistas al segundo informe de actividades legislativas de la senadora Celeste Ascencio al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia #GaleríaFotos pic.twitter.com/JmTBoD2XXM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 7, 2026

“Participaré en este proceso convencida de que Michoacán necesita un proyecto amplio, incluyente y capaz de convocar a todos los sectores sociales para consolidar la transformación y construir un estado con más paz, más bienestar y más oportunidades para todas y todos”, expresó.

Durante su mensaje, la legisladora reivindicó el papel histórico de Michoacán en la construcción de México y destacó que el estado cuenta con la fuerza social, cultural y económica necesaria para convertirse en referente nacional de la transformación humanista.

Como mujer p’urhépecha, fundadora de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que la Cuarta Transformación abrió las puertas para que las hijas e hijos del pueblo accedan a espacios de representación que durante décadas estuvieron reservados para unos cuantos.

“Ya les toca a las mujeres, a las juventudes, a los pueblos originarios, a las comunidades afromexicanas, a las personas con discapacidad, a las y los migrantes y a todos aquellos sectores que durante mucho tiempo fueron invisibilizados por el poder”, señaló.

Ascencio destacó que ha recorrido Michoacán durante más de una década, escuchando directamente a las comunidades y construyendo una agenda basada en las necesidades reales de la población.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo brindado al estado mediante el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

En materia legislativa, informó que ha impulsado 61 iniciativas en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, cuidados, derechos laborales, protección social y fortalecimiento de los pueblos originarios. También resaltó su trabajo territorial a través de las oficinas de enlace en Morelia y Paracho, donde se ha brindado apoyo en gestiones, formación comunitaria, educación, cultura, deporte y apoyo social.

La senadora advirtió que la transformación enfrenta desafíos importantes y llamó a privilegiar la unidad y la inclusión por encima de los intereses de grupo.

“Michoacán necesita acuerdos, diálogo y capacidad de convocatoria. Gobernar significa escuchar, construir y resolver. El futuro no puede edificarse desde los sectarismos ni desde las cuotas de poder”, afirmó.

En la parte final de su mensaje, sostuvo que el estado requiere una nueva etapa de desarrollo que combine crecimiento económico, fortalecimiento del campo, inversión productiva, seguridad con prevención social, respeto a los pueblos originarios y oportunidades para las juventudes.

“Creo profundamente que Michoacán puede convertirse en ejemplo nacional de transformación humanista. Un estado donde las mujeres vivan libres de violencia, donde las juventudes tengan oportunidades reales, donde el desarrollo llegue a todas las regiones y donde la política tenga cada vez más ética”, expresó.

Finalmente, Celeste Ascencio reiteró que su compromiso es seguir caminando junto al pueblo de Michoacán y construir un proyecto que convoque a todas y todos.

“Hay esperanza y hay proyecto para Michoacán. La paz es el camino, la comunidad es la fuerza y el territorio es donde se construye la transformación verdadera”, concluyó.