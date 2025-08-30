Apatzingán, Michoacán, 30 de agosto del 2025.- En seguimiento a la Operación Apatzingán, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron un vehículo con reporte de robo, un arma de fuego, municiones, droga y desactivaron un artefacto explosivo improvisado.

Fue durante labores disuasivas del delito, que los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron el vehículo de la marca Kia, el cual cuenta con reporte de robo vigente; en su interior se encontraba un fusil y 100 cartuchos útiles.

De igual manera se aseguraron otro dos cargadores de arma corta, así como tres envoltorios de hierba verde seca con las características propias de la mariguana y una bolsa de metanfetamina.

Además, en la cajuela del vehículo fue localizado un artefacto explosivo improvisado con una medida aproximada de 17 centímetros, el cual fue desactivado por personal especializado castrense. La SSP ratifica su compromiso de velar por la seguridad física y patrimonial de los habitantes.