Apatzingán, Mich.- 23 de enero de 2026.– La mañana de este viernes, el cadáver de un hombre, con huellas de violencia y envuelto en una cobija de color gris, fue localizado tierra en un camio de terracería, en la periferia del municipio de Apatzingán.

A temprana hora algunas personas que pasaron por una que conecta al Fraccionamiento Girasoles, en las cercanías de la carretera Apatzingán – Nueva Italia observaron un bulto sospechoso y lo reportaron al número de emergencias.

Por lo anterior oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Civil Municipal acudieron a revisar el área, confirmando que se trata del cuerpo sin vida de un masculino desconocido.

De forma extraoficial se mencionó que la víctima presentaba múltiples golpes y heridas sangrantes, persona que tenía entre 20 y 25, años de edad, era de complexión media y tez morena clara.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudieron para realizar las correspondientes diligencias.

Hasta el momento al menos 13 personas han sido asesinadas durante el presente mes de enero en Apatzingán:

02 de enero. A balazos matan a “El Cholo”, en la colonia Palmira de Apatzingán.

04 de enero. Albañil asesinado a tiros en Apatzingán.

10 de enero. Se registra doble homicidio a balazos en la Niños Héroes de Apatzingán.

10 de enero. Otro asesinado en Apatzingán; suman tres ejecutados esta noche.

12 de enero. Localizan 6 ejecutados en predio de “El Guayabo”, en Apatzingán.

16 de enero. Mujer policía es asesinada a balazos durante su día de descanso, en Apatzingán.

23 de enero. Abandonan cadáver encobijado en brecha de Apatzingán.