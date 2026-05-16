Morelia, Mich.- 16 de mayo de 2026.- En medio de la creciente confrontación política entre el bloque morenista integrado por Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos contra el llamado “Movimiento del Sombrero”, el exgobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, salió al paso de los señalamientos en torno al caso Carlos Manzo y resaltó que acudió ante la Fiscalía General del Estado únicamente “en calidad de testigo”, acusando además una campaña para intentar vincularlo políticamente con el crimen, refiriéndose a “los del sombrero”.

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El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios de… pic.twitter.com/FrtRETfNZy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 16, 2026

A su salida de la Fiscalía de Homicidios, Godoy reprochó que algunos actores políticos y mediáticos hayan pretendido “confundir” a la opinión pública al insinuar que existía alguna acusación formal en su contra.

“No es lo mismo ser testigo que ser acusado”, enfatizó el legislador morenista, quien aseguró que su comparecencia obedeció únicamente a un citatorio ministerial derivado de referencias hechas dentro de la investigación.

El diputado sostuvo que nunca estuvo en el lugar de los hechos y afirmó que su declaración no aporta elementos sustanciales a la carpeta de investigación. No obstante, reconoció que sí mantenía diferencias políticas y electorales con Carlos Manzo, al recordar que ambos formaban parte de proyectos antagónicos rumbo al proceso electoral de 2027.

Godoy también lanzó una crítica frontal contra el llamado “Movimiento del Sombrero”, al señalar que alrededor del caso se ha construido una narrativa con fines políticos: “La política carroñera no le sirve a la democracia ni a Michoacán”, expresó ante medios de comunicación, al tiempo que cuestionó que las acusaciones en su contra hayan surgido sin pruebas ni sustento jurídico.

Finalmente, dijo confiar en que la Fiscalía General del Estado continúe avanzando en las líneas de investigación relacionadas con los detenidos y los posibles vínculos criminales ya identificados, mientras las indagatorias permanecen en curso.

AGENCIA RED 113