Morelia, Mich.- Martes 02 de septiembre de 2025.- Unos sujetos, con lujo de violencia, robaron un vehículo en Calzada La Huerta de Morelia; los delincuentes realizaron disparos para amedrentar al dueño del automotor, quien afortunadamente no sufrió lesiones.

Autoridades policiales informaron lo anterior y agregaron que el hecho ocurrió durante la noche de este martes al exterior de la sucursal Banamex, ubicada en la colonia Cosmos.

La situación fue reportada a la Policía Morelia, cuyos elementos acudieron al sitio, obtuvieron las características del automotor y realizaron una búsqueda en diferentes zonas para localizarlo. La unidad en mención es una camioneta Ford Territory, color blanco, con la terminación de matrícula 258-C.