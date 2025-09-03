Morelia, Michoacán; 02 de septiembre de 2025.- En el marco de Aquatech 2025, una de las ferias internacionales más importantes del mundo en materia de tecnología del agua, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, participó en la inauguración del pabellón de los Países Bajos.

Durante el evento, representantes de la Embajada de los Países Bajos felicitaron al Gobierno de Morelia y reconocieron el trabajo que se realiza en materia hídrica, destacando el Plan Agua 2050, un estudio integral que no tiene precedentes en otros municipios ni estados del país.

Destacaron que el caso de Morelia es único, ya que pocas ciudades en México cuentan con una planeación tan detallada para garantizar el agua a largo plazo; reconocieron que este tipo de proyectos generan confianza y motivan a impulsar esquemas de cooperación y financiamiento internacional.

En su mensaje, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, resaltó: “Presentamos proyectos estratégicos que transformarán el futuro hídrico de nuestra ciudad, como nuevas plantas tratadoras, una potabilizadora en Cointzio y obras de saneamiento en los principales ríos”.

Así como agregó que: “Todas estas acciones son impulsadas por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y están diseñadas para mejorar el acceso, la calidad y el aprovechamiento del agua en Morelia. Nuestro compromiso es construir una infraestructura que brinde soluciones reales y de largo plazo para las familias morelianas”.

El encuentro también permitió estrechar lazos con empresarios y autoridades holandesas, quienes mostraron interés en colaborar con Morelia para implementar tecnologías innovadoras, desde métodos de recuperación de pozos hasta sistemas más eficientes de tratamiento de agua.

Con esta participación, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la colaboración internacional, consolidando a la capital michoacana como un referente en el manejo responsable del agua.