Contepec, Mich., domingo 25 de enero de 2026.- Dos hombres protagonizaron una riña, cuando en determinado uno de ellos sacó una pistola y le disparó a su rival, quien quedó malherido y posteriormente falleció tras ser internado en un hospital de Maravatío. El hecho de violencia ocurrió en el municipio de Contepec, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, la agresión se registró durante la madrugada de este domingo en la comunidad de Las Pilas y fue reportada por familiares de la víctima.

Al tener conocimiento de la situación, elementos de la Fiscalía Regional realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

El nombre del finado no fue revelado, únicamente se supo que tenía aproximadamente 36 años de edad. En cuanto al homicida, se dio a la fuga, pero está plenamente identificado.