Del jueves 22 al domingo 25 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una productiva gira por los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, donde entregó viviendas, Programas para el Bienestar e inauguró obras estratégicas para el desarrollo nacional.

En Puebla: Encabezó el Gabinete de Seguridad y su conferencia matutina, donde celebró la reducción del 41% en homicidios dolosos e informó una inversión de 5 mil mdp entre 2026 y 2027 para obras públicas. En el municipio de Acatzingo, se reunió con derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y, en Cuautlancingo, realizó la entrega de Becas Rita Cetina a estudiantes de secundaria.

En Veracruz: Anunció una inversión de 20 mil mdp para infraestructura carretera, agua potable y vivienda, destacando además la disminución del 28% en homicidios en la entidad, asimismo, realizó la entrega de 200 viviendas del Infonavit. Y en Ciudad Cardel en el municipio de La Antigua, sostuvo un encuentro con beneficiarios de diversos Programas para el Bienestar.

En Tamaulipas: Supervisó el Hospital General del ISSSTE en Tampico, donde recibió el respaldo de la ciudadanía. En Reynosa, encabezó la entrega de viviendas y anunció obras prioritarias de movilidad y agua. Finalmente, inauguró la Aduana de Nuevo Laredo, donde proyectó que para 2026 el objetivo de recaudación será de 1.5 billones de pesos.