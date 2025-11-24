El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) invita a la población a implementar medidas de autocuidado por el ingreso en las próximas horas del Frente Frío No. 16 al territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema se extenderá sobre la Mesa del Norte y tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciando un marcado descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el norte y noreste del país.

Asimismo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Recomendaciones a la población ante bajas temperaturas:

● Abrigarse adecuadamente y utilizar ropa térmica o de varias capas, especialmente niñas, niños y personas adultas mayores.

● Evitar cambios bruscos de temperatura para reducir riesgos de enfermedades respiratorias.

● Proteger a poblaciones vulnerables, en especial a personas en situación de calle. Reportar cualquier caso a las autoridades locales.

● Revisar y sellar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire frío dentro de la vivienda.

● Uso responsable de calentadores y calefactores: Mantener una ventilación adecuada.

● No utilizar braseros, estufas de leña o carbón dentro de espacios cerrados.

● Conducir con precaución ante posibles bancos de niebla, pavimento resbaladizo o vientos fuertes.

● Atender las indicaciones de Protección Civil y los avisos meteorológicos oficiales.

● Proteger a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

● Ante emergencias, comunicarse al 911 o a la unidad de Protección Civil del estado o municipio.