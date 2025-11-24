Apatzingán, Mich.- 24 de noviembre de 2025.- Dos menores resultaron con heridas leves luego de que la cuatrimoto en la que viajaban fuera impactada por alcance por un vehículo particular, durante la mañana de este lunes en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos.

El accidente ocurrió a la altura del rancho Veracruz en el municipio de Apatzingán, cuando un automóvil Nissan gris chocó contra la parte trasera de una cuatrimoto Italika verde, provocando que los menores salieran proyectados y terminaran con lesiones menores.

Los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al sitio para agilizar el tránsito mientras llegaba una ambulancia particular que trasladó a los heridos a una clínica privada, donde se reportan estables.

Ambos vehículos fueron enviados al corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron el proceso para determinar las causas del choque, así como la posible responsabilidad de los conductores involucrados.