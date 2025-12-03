Uruapan, Mich.- 3 de diciembre de 2025.- La reunión de seguridad realizada esta tarde en el cuarto de mando de la Guardia Nacional en la región Uruapan concluyó bajo un fuerte despliegue de vehículos oficiales y escoltas que marcaron el pulso del operativo en la zona. El convoy que cruzó frente a las cámaras correspondía a la escolta de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien abandonó el lugar tras la sesión privada.

El encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora con quince minutos, fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. También estuvieron presentes el fiscal estatal, Carlos Torres Piña; el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A la mesa se sumaron representantes del sector productivo de Uruapan, principalmente líderes aguacateros, para dar continuidad a la reunión sostenida hace un par de semanas en este mismo recinto. El objetivo: revisar el operativo y el nuevo esquema de seguridad que se implementará en Uruapan ante el panorama de riesgos que enfrentan diariamente los cuerpos de seguridad locales.

Entre los acuerdos previos, se recordó que la Policía Municipal contará con un cuartel propio, similar al de la Guardia Nacional, cuya construcción ya fue autorizada. Además, los agentes serán dotados con armas tipo G3, como las empleadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, para reforzar la capacidad de respuesta ante las amenazas en la región.

La reunión fue estrictamente privada, sin acceso a medios, y ninguna de las autoridades emitió declaraciones al término. Se espera que, en los próximos días, se amplíe la información sobre los temas abordados y los avances en la investigación del homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, punto que también formó parte de la agenda.

Tras concluir los trabajos, el secretario García Harfuch salió por tierra rumbo al aeropuerto de Uruapan, desde donde abordaría un helicóptero con destino a la Ciudad de México.