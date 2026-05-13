Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- Ante el inicio de la temporada de lluvias en Michoacán, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán y en coordinación con la administración estatal, realiza labores de mantenimiento y limpieza en drenes y canales de ejidos, distritos de riego y zonas urbanas. Así lo informó Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la comisión en la entidad.

El objetivo de estas acciones es prevenir inundaciones y garantizar el cuidado tanto del campo michoacano como de las ciudades, ante las fuertes lluvias que se registran durante esta época del año. En total se atienden tres mil 682 kilómetros de canales, correspondientes a ocho distritos de riego, distribuidos en 44 módulos de riego en todo el territorio estatal.

Gracias a estas labores, refirió Arias Reyes, se beneficia directamente a 58 mil 688 usuarios de riego agrícola, quienes cultivan productos como maíz, sorgo, trigo, alfalfa, guayaba, fresa, mango, limón, toronja y caña de azúcar, entre otros, cuya producción es fundamental para el mercado nacional y la industria agroexportadora.

Estas acciones continuarán realizándose en las diferentes regiones del estado, con el propósito de garantizar que la operación de los sistemas de riego y canales se mantenga trabajando con regularidad, para proteger a las y los michoacanos, sus bienes y la producción agrícola.