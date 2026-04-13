Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026. – El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil sigue confirmando su buen paso en la temporada de debut en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ya está instalado en los octavos de final, donde se medirá a los Bombarderos de Tecámac.

Para llegar a esta instancia, las nicolaitas terminaron la fase regular como sublíderes del Grupo 5 y en la primera fase de liguilla eliminaron al Atlético Mexicano por un marcador global de 6-0, tras imponerse 2-0 en el Estado de México y 4-0 en la capital michoacana.

Por su parte, el cuadro mexiquense fue tercero del sector 1 y en la ronda anterior dio cuenta de Caudillos de Morelos tras caer 4-0 en la ida, pero ganar 6-2 la vuelta, lo que dejó un acumulado de 6-6 para después vencer 6-5 en la tanda de penales para quedarse con el boleto.

El primer partido de esta serie entre Atlético Morelia-UMSNH y Bombarderos se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 10:00 horas en el Deportivo Sierra Hermosa del Estado de México, mientras que la vuelta será el sábado 25 de abril a las 11:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.

Cabe mencionar que en caso de empate en el marcador global, se definirá al ganador en una tanda desde los 11 pasos.

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