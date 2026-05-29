Charo, Mich.- Viernes 29 de mayo de 2026.- Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) realizan maniobras para rescatar a un hombre que quedó parcialmente sepultado en una zanja tras el colapso de un montículo de tierra, hecho registrado dentro de las instalaciones del Hospital Regional IMSS Charo, informaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que, durante la tarde de este viernes, el mencionado trabajador y sus compañeros realizaban labores de excavación en la referida zanja, ubicada a espaldas del área de la morgue del nosocomio. En determinado momento, la tierra extraída se derrumbó y atrapó al obrero del pecho hacia abajo.

La situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente, arribaron los vulcanos estatales, quienes iniciaron las maniobras correspondientes para liberar al afectado, mismo que sufrió diversas lesiones. Las labores de rescate continuaban en el mencionado sitio.

RED 113