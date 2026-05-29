Morelia, Michoacán; 29 de mayo de 2026.- Como parte de la visión municipal del presidente Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer conocimientos y generar alianzas que favorezcan el cuidado ambiental y el crecimiento ordenado de la capital michoacana, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) participó en el Foro “Arbolado Urbano como Semilla de Resiliencia”.

Este encuentro ambiental, que se lleva a cabo del 27 al 30 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, reúne a especialistas, representantes de gobiernos municipales, investigadores, y organizaciones nacionales e internacionales, en un espacio enfocado a la construcción de ciudades más sostenibles, resilientes y con mejores espacios públicos para las familias.

Como parte del programa, se hizo la presentación y la firma del Decálogo Para la Política Pública del Arbolado Urbano como Derecho Humano.

Guadalupe Díaz Chagolla, secretaria de Medio Ambiente de Morelia, destacó que este tipo de encuentros permiten actualizar estrategias ambientales, fortalecer la capacitación técnica y generar vínculos de colaboración que beneficien directamente a Morelia.

“Con la participación de Semas en este foro, buscamos llevar mejores prácticas en el cuidado del arbolado y los espacios públicos de nuestra ciudad, para que siga brillando, siendo ejemplo de un crecimiento ordenado y sostenible”, afirmó.

El programa contempla conferencias magistrales, capacitaciones y recorridos técnicos, paneles de alcaldes y ejercicios de levantamiento de inventarios de arbolado urbano, dentro del programa Tree Cities of the World (Ciudades Árbol del Mundo), con el objetivo de compartir experiencias exitosas y fortalecer herramientas para el cuidado ambiental.

Con este tipo de participaciones Gobierno de Morelia continúa impulsando acciones que permitan construir una ciudad más ordenada, resiliente y sustentable, priorizando el bienestar ambiental y la calidad de vida de las y los morelianos.