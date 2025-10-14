Zamora, Mich.- 14 de octubre de 2025.- La tarde de este martes, en un predio baldío de la colonia Ejidal Sur de la ciudad de Zamora, un muchacho hasta el momento desconocido ejecutado a balazos por delincuentes.

Fue minutos antes de las 14:00 horas, cuando en el número de emergencias 911, algunos vecinos reportaron a una persona tirada e inerte, entre la basura de un terreno la calle Libertad.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acudieron a verificar la denuncia ciudadana y encontrando a un joven lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego, por lo acordonaron la zona.

Paramédicos de Rescate llegaron minutos después y al revisar al agraviado confirmaron que carecía de signos vitales. El ahora occiso vestía un pantalón de color beige, playera negra y tenis grises.

Más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia acudió al área de intervención para realizar la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación respectiva.

Hasta el momento Zamora acumula al menos 10 homicidios, durante el mes de octubre, además de cuatro presuntos delincuentes han sido abatidos en enfrentamientos contra autoridades.

01 de octubre. Tras enfrentamiento en Zamora Defensa y FGE abaten a 3 delincuentes y detienen a otros 4.

03 de octubre. Localizan tres cadáveres con huellas de violencia en los límites de Zamora y Jacona.

09 de octubre. Lapidado y baleado encuentran cadáver en predio de Zamora.

09 de octubre. Empistolado es abatido al enfrentarse contra la policía en Zamora.

11 de octubre. Taxista ejecutado a tiros en el Fraccionamiento Altamira de Zamora.

11 de octubre. Hombre es ultimado a tiros en la entrada de una humilde vivienda de la colonia Ferrocarril, Zamora.

12 de octubre. Asesinan a estudiante de preparatoria en Zamora cuando visitaba a su novia.

12 de octubre. Joven mujer es acribillada a balazos frente a su domicilio en la Primera de Mayo de Zamora.

13 de octubre. A balazos hombre es asesinado en la Valencia Primera Sección de Zamora.

14 de octubre. Ejecutan a un joven en terreno baldío de la colonia Ejidal Sur de Zamora.

