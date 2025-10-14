Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado se comprometió a dar puntual seguimiento de su agenda legislativa priorizando la atención las personas más vulnerables, en materia de derechos humanos, la garantía de los derechos sociales y la justicia social.

En el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, la coordinadora, Fabiola Alanís Sámano destacó que durante el Primer Periodo Legislativo la bancada de Morena votó a favor de las reformas constitucionales que permitieron hacer de ella, una más humanista, por lo que ahora están enfocados en avanzar en las iniciativas que actualmente se analizan en comisiones.

Al hacer una evaluación de lo alcanzado en el primer periodo, Fabiola Alanís destacó que la agenda legislativa de la fracción de Morena, se circunscribe al paradigma del nuevo estado de bienestar, en donde -explicó- hay un énfasis especial transversal en materia de los derechos humanos, la promoción de éstos y la garantía de los derechos sociales.

De igual forma, mencionó que cada una de las y los legisladores que integra el grupo parlamentario de Morena, está comprometido con sus distritos y con la responsabilidad que les otorgaron en su representación ante el Congreso del Estado, y reconoció que aún hay mucho por hacer bajo el compromiso avanzar en el bienestar de Michoacán.

La diputada Giulianna Bugarini Torres puntualizó que cada uno de las y los integrantes del grupo Parlamentario de Morena, están trabajando arduamente al interior de las comisiones de dictamen bajo el compromiso de cumplir con la encomienda que el pueblo michoacano les otorgó.

Agregó que en el resto de la 76 Legislatura se esforzarán para avanzar en los pendientes, sobre todo en atención de los sectores más vulnerables, con la responsabilidad de no fallar a la confianza otorgada por el pueblo.

“Vamos seguir en esta agenda, trabajando incluso con todas las resistencias que luego se dan, porque aunque somos mayoría, todavía hay mucho conservadurismo. Vamos a seguir nosotros y nosotras aportando, avanzando y trabajando. El esfuerzo ahora será triple, porque sabemos el gran compromiso que tenemos”, precisó.

Ante sus compañeras y compañeros Emma Rivera Camacho, Nalleli Pedraza Huerta, Jaqueline Avilés Osorio, Alejandro Iván Arévalo Vera y Antonio Mendoza Torres, adelantó que ya comenzaron con los trabajos de la comisión de programación y presupuesto, y “seguramente otra vez buscaremos que sea un presupuesto humanista, justo que apoye a los diversos sectores”.