Jacona, Mich.- 10 de enero de 2026.- Un hombre de 36 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia Ángel Mendoza, en Jacona, confirmaron autoridades de seguridad.

De acuerdo con la información, elementos estatales y municipales, en el marco del Operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, atendieron un aviso emitido por Base Radio sobre una persona herida por arma de fuego en la calle José María Morelos y Pavón.

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por vecinos que el lesionado había sido trasladado de manera inmediata por sus familiares en un vehículo particular.

Minutos después, se solicitó el apoyo de servicios prehospitalarios sobre el Libramiento Jacona-Jiquilpan, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, donde el masculino ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos de Jacona confirmaron el deceso, por lo que el área fue acordonada conforme a los protocolos de seguridad y se notificó a la Fiscalía General del Estado para que realizara las actuaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Alber R., de 36 años de edad, originario del municipio de La Huacana. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del ataque ni sobre la detención de personas relacionadas con el crimen. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.