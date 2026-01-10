Huetamo, Mich.- 10 de enero de 2026.- Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este sábado sobre la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano, a la altura del restaurante El Dorado en Huetamo, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance fue reportado por conductores que transitaban por la zona, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal.

En el lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba un probable esguince cervical, por lo que fue inmovilizado y trasladado al Hospital Rural IMSS Coplamar para su valoración médica.

El segundo conductor involucrado resultó ileso y no requirió atención hospitalaria, de acuerdo con el informe preliminar de los cuerpos de auxilio.

Las unidades implicadas fueron un Nissan Versa color negro, con placas PHW-028-B, y un Ford Focus del mismo color con franja blanca, con matrícula PKC-716-C, ambos con daños visibles tras el impacto.

De manera extraoficial, se indicó que el choque frontal habría ocurrido luego de que ambos automovilistas intentaran realizar una maniobra de rebase al mismo tiempo.

Al sitio acudieron los elementos de la Guardia Civil y de Tránsito del Estado, quienes se encargaron de asegurar la zona y los vehículos involucrados.

Posteriormente, las unidades fueron retiradas con el apoyo de una grúa y trasladadas a un corralón, a fin de realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas, especialmente en tramos carreteros de alta circulación.