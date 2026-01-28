La Unión, Gro., 27 de enero de 2026.- Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida la mañana de este martes a la orilla de la Autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la comunidad de Coyuquilla, municipio de La Unión, en una zona colindante con el puerto de Lázaro Cárdenas.

El hecho fue reportado por el personal que realizaba labores de limpieza en el tramo carretero, quienes al percatarse de la presencia del cuerpo solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.

Al arribar, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba impactos de arma de fuego.

Más tarde se estableció que el fallecido respondía al nombre de Salvador “N”, de 69 años de edad, con domicilio en la Tenencia de Infiernillo, Michoacán.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo del procesamiento de la escena, aseguraron indicios y ordenaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

El homicidio ya es investigado por el Ministerio Público, a fin de determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.