Morelia, Mich.- Martes 27 de enero de 2026.- Un automovilista quedó herido tras ser agredido a balazos cerca de la Clínica Municipal de Morelia, ubicada al poniente de la ciudad, en las inmediaciones de la Plaza de Toros El Relicario, informaron autoridades policiales.

Según las fuentes, unos sujetos citaron al mencionado hombre en el referido lugar. Cuando el ahora afectado llegó al sitio, fue recibido a tiros y resultó lesionado. De inmediato, la víctima se alejó en su auto para ponerse a salvo y, en el trayecto, solicitó ayuda.

El agraviado avanzó sobre la avenida Francisco I. Madero y, al pasar la avenida Cointzio, a pocos metros del Hotel Hacienda Montesinos, fue interceptado por patrulleros municipales y paramédicos de rescate, quienes le otorgaron los primeros auxilios y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

La identidad del paciente no fue revelada, él tiene entre 35 y 38 años de edad. En cuanto al vehículo de la víctima, una grúa lo retiró, se trata de un Volkswagen Jetta color gris oscuro, con placas PTP-696-C.

Los oficiales avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer el caso, pues hasta el momento se desconoce el móvil del atentado.