Salvador Escalante, Michoacán, 21 de febrero del 2026.- Con el firme compromiso de ampliar el acceso a la educación superior en el estado, se llevó a cabo la apertura de la nueva Unidad Académica del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA) en Santa Clara del Cobre, la cual representa una oportunidad histórica para las juventudes de la región al acercar opciones de formación profesional sin necesidad de salir de su municipio.

Esta nueva sede ofertará los programas de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial y curso de Inglés, diseñados para responder a las vocaciones productivas, sociales y económicas de la zona, así como a las demandas actuales del mercado laboral, fortaleciendo el desarrollo integral de las y los estudiantes, con estudios que cuentan con la calidad y validez del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Durante el acto inaugural, el director de Educación Superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Aldo Lomelí Vega, reconoció el trabajo coordinado con el director del ITSPA, Juan Carlos Celis, quienes impulsaron de manera decidida la consolidación de este proyecto educativo, priorizando una enseñanza de calidad, con sentido social y enfoque territorial.

Asimismo, destacó el esfuerzo, compromiso y las gestiones de la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, cuya visión y trabajo institucional hicieron posible que el municipio cuente hoy con una sede de educación superior que beneficiará directamente a sus habitantes.

Con esta apertura, Michoacán refrenda su compromiso de seguir construyendo un estado con más oportunidades educativas, acercando la educación a las comunidades y apostando por el talento de las juventudes como motor de transformación social y desarrollo regional.