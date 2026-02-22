San Felipe de los Alzati, Zitácuaro, 21 de febrero de 2026.- El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, participó en el Primer Festival del Torito en la tenencia de San Felipe de los Alzati, donde manifestó su postura a favor de la autodeterminación y el fortalecimiento cultural del pueblo otomí del oriente michoacano.

Ante autoridades comunales y habitantes de la localidad, el legislador señaló que su asistencia responde a la etapa que atraviesan los pueblos originarios tras la reciente reforma constitucional en la materia. Indicó que el acompañamiento desde el Congreso local busca garantizar el respeto a la autonomía y a la gestión directa de recursos por parte de las comunidades.

“Estar hoy en San Felipe de los Alzati es reafirmar que nuestro compromiso es con la base, con la gente que custodia nuestra historia. El respaldo a su autonomía y a la gestión directa de sus recursos es total; estamos aquí para asegurar que la voz del pueblo otomí sea escuchada y respetada en todos los niveles”, expresó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Durante el festival se realizaron presentaciones de danzas tradicionales como el Torito, el Caporal, la Maringuía y el Apache, expresiones culturales que forman parte de la identidad de la comunidad.

Ocampo Córdova señaló que desde el Congreso se dará seguimiento a los mecanismos que permitan a San Felipe de los Alzati ejercer sus derechos como sujeto de derecho público, en apego al marco legal vigente.