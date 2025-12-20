Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- Ya sea como parte del menú en los diferentes festejos o como opción para un buen regalo, los dulces tradicionales de Michoacán se adaptan a todos los gustos y presupuestos, garantizando una experiencia de sabor única en cada bocado.

La importancia de la gastronomía michoacana ha cobrado relevancia a nivel mundial, y los dulces tradicionales y postres no son la excepción. Al respecto, la Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que la cocina regional transforma granos y frutas en delicias que han traspasado fronteras, como los ates o los famosos chongos zamoranos.

En esta temporada decembrina son un buen regalo y hay de diferentes costos, algunos de los más pedidos son el rollo de guayaba, las morelianas en cajeta, tamarindo en diferentes presentaciones, cocadas, dulces cristalizados de fresa, naranja, higo, piña, pera, calabaza, chilacayote, biznaga y camote, además de limón relleno de coco, chongos zamoranos, pipitorias y palanquetas.

La tradición dulce de Michoacán está presente en cada rincón del estado. En Morelia, los puntos emblemáticos para degustarlos son el Mercado de Dulces, en el Centro Histórico, y el Museo del Dulce sobre la avenida Madero, donde se ofrece un recorrido histórico sobre la elaboración de los ates. Para una experiencia completa, la tienda Calle Real, situada en la avenida Acueducto, también abre sus puertas con una vasta selección de delicias regionales.

Cerca de Morelia se encuentran Jeráhuaro y Ucareo, tenencias de Zinapécuaro donde la vocación frutícola de peras, manzanas, duraznos y membrillos se aprovecha para la elaboración de licores, conservas, cremas y mermeladas. Dentro de los atractivos turísticos que ofrecen está la cercanía con las zonas termales de Los Azufres y Laguna Larga. Además a 5 kilómetros se localiza Sierra Chincua, el Santuario de la Mariposa Monarca.

En Pátzcuaro se encuentra la típica nieve de pasta y la de membrillo, pero además, en este Pueblo Mágico se pueden saborear otros postres como la crema con leche o los buñuelos, empanadillas y dulces cristalizados. Todo esto mientras se pasea por la plaza principal Vasco de Quiroga, se recorre el nuevo mercado de Pátzcuaro, se visita el Estribo Grande, o se disfruta del arte en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.