Apatzingán, Mich.- 21 de diciembre de 2025.- Este domingo se registraron dos hechos de tránsito en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán, los cuales dejaron como saldo dos motociclistas lesionados de manera leve, así como diversos daños materiales.

El primero de los incidentes ocurrió sobre la avenida Tepalcatepec, en el cruce con la calle Carlos Salazar, en la colonia Buenos Aires, frente a las instalaciones de la 43 Zona Militar.

En ese sitio, un joven que conducía una motocicleta Italika 125, color negro, se impactó contra la parte trasera de una camioneta Chevrolet Silverado 4×4, color azul.

Tras el choque, el motociclista presentó únicamente raspaduras en las rodillas, sin que se reportaran lesiones de gravedad. El conductor de la camioneta decidió trasladarlo por sus propios medios a una clínica particular para su valoración médica. El percance dejó únicamente daños materiales en ambas unidades.

Más tarde, se registró un segundo accidente sobre la avenida Constitución de 1814, en la esquina con la calle Plan de Guadalupe, a la altura del Cerro del Mercado del Ahuate, en la colonia Lázaro Cárdenas.

En este punto, un automóvil Honda Accord, color gris, con placas PHP-478-D, colisionó contra una motocicleta Italika, color negro, la cual quedó atrapada bajo la parte frontal del vehículo.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar al motociclista lesionado y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, quienes trasladaron al joven a un hospital para su atención médica.

Posteriormente, el personal de la Guardia Civil y de Tránsito Municipal acudió a ambos puntos para asegurar los vehículos involucrados. Con el apoyo de grúas, las unidades fueron llevadas al corralón correspondiente.