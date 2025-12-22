Morelia, Mich.- Domingo 21 de diciembre de 2025.- La tarde de este domingo se incendió un negocio, al parecer de venta de desechables plásticos, en el Mercado del Auditorio ubicado en la colonia Ventura Puente, al sur de la ciudad de Morelia, hecho que movilizó a bomberos de distintas corporaciones.

El comercio afectado se localiza en una cerrada, entre las calles Morelos Sur y García Obeso. La columna de humo negro alcanzó una altura considerable y fue reportada al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron vulcanos municipales y estatales, quienes con apoyo de herramientas forzaron la cortina metálica del establecimiento para ingresar y combatir el incendio.

Las llamas afectaron un área reducida del Auditorio, en su parte posterior. Los bomberos trabajaron en la zona y, tras algunos minutos, consiguieron sofocar el fuego. Afortunadamente, no hubo personas heridas y los rescatistas evitaron que otros locales resultaran perjudicados.

En las labores de ayuda participaron polimunicipales, quienes brindaron seguridad perimetral. La situación también fue notificada a las instancias competentes, a fin de que inicien las investigaciones y el peritaje correspondientes.